Собака откусила женщине пальцы на тюменской турбазе

Жительница Тюмени осталась без двух пальцев, решив погладить собаку на турбазе, пес вцепился ей в руку. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел на турбазе «Акватория», тюменка приехала на отдых вместе с детьми. Прогуливаясь по территории, они увидели вольер с собаками — американской акитой и щенками.

«Мы подошли к животным. Пес в вольере вилял хвостом, был настроен игриво, поэтому я протянула к нему руку, но собака вцепилась в кисть и затащила руку по плечо через прутья вольера. Я пыталась отбиться, но в итоге пес откусил мне большой палец на левой руке», — рассказала пострадавшая.

Руководство базы доставило женщину в больницу, откушенный палец пришить не удалось, второй прокушенный палец также пришлось ампутировать. По словам владельцев «Акватории», в момент происшествия россиянка находилась в нетрезвом состоянии.

«Позднее мы предлагали 200 тысяч рублей компенсации, однако женщина и ее муж заявили, что хотят 500 тысяч, иначе будут предпринимать какие-то действия. Таких денег у нас нет, я предложил помочь организовать благотворительный сбор, но они отказались», — объяснил пиар-менеджер базы Артур Назаров.

Пострадавшая отрицает, что была пьяна. Она обратилась с заявлениями в Следственный комитет и прокуратуру.

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