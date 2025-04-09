В Подмосковье обновили информационные щиты на ж/д станциях

С начала 2025 года в Подмосковье на железнодорожных станциях и пешеходных переходах установили более 20 информационных щитов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Новые информационные щиты появились в Люберцах, Луховицах и Королеве.

Как рассказали в ведомстве, всего в 2025 году в регионе планируется установить около 200 новых информационных щитов.

«Это напомнит пассажирам о важных правилах безопасного пребывания на железной дороге, а также позволит предупредить и снизить число смертельных случаев», — сообщили в ведомстве.

На информационных конструкциях размещены призывы не выходить за ограничительную линию при ожидании поезда и переходить пути только по переходам на разрешающий сигнал.

Кроме этого в Подмосковье в ходе комплекса мер по снижению смертности на железной дороге продолжается строительство пешеходных переходов, устройство камер, ограждений разного типа, а также проводятся регулярные профилактические рейды и дежурства на станциях и переходах.