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В Твери при поддержке «Единой России» зажгли Вечный огонь

Тверь присоединилась к акции «Храним огонь Победы»
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Партия «Единая Россия»

В Твери при поддержке «Единой России» и «Газпрома» на «Смоленском захоронении» зажгли Вечный огонь, сообщает пресс-служба партии.

Частицу пламени доставили от главного Вечного огня региона, расположенного у Обелиска Победы в Твери.

Как отметил секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Тверской области Игорь Руденя, Вечный огонь является символом памяти о Великой Победе.

«Мы всегда будем помнить подвиг солдат Красной Армии, партизан, советских граждан, которые защищали страну на трудовом фронте», — сказал он.

В церемонии зажжения Вечного огня также приняли участие школьники и студенты, участники СВО, представители ветеранских организаций, а также активисты «Юнармии» и «Молодой Гвардии Единой России».

По словам участника СВО Михаила Смирнова, Вечный огонь – это память о героях прошлого и современности.

«Особенно это важно для подрастающего поколения. Уверен, сюда будут приходить наши ребята», — сказал он.

После зажжения Вечного огня участники церемонии почтили память защитников страны минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Напомним, в 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон «Единой России» о бесплатной поставке газа для Вечных огней. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне совместно с компанией «Газпром» партия проводит Всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». Всего на сетевой газ будут переведены 120 мемориалов в разных регионах России.

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