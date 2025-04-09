На форуме во Владивостоке обсудили перспективы использования алюминия в строительстве

Экономия от использования алюминиевой продукции уже получила высокую оценку во многих городах страны. Об этом на Дальневосточном форуме по архитектуре и благоустройству, который стартовал во Владивостоке, рассказала председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская.

По ее словам, сотрудничество с алюминиевой отраслью способствует развитию местных предприятий и созданию новых рабочих мест. Она уточнила, что разнообразие современных отечественных решений, сочетающих в себе эстетику и функциональность, предоставляет комплекс решений для создания комфортной городской среды.

«Алюминиевая отрасль обладает всеми компетенциями для комплексного развития территорий, соответствующих высоким стандартам качества. У ДФО большие перспективы в строительстве новых и реконструкции существующих объектов, особенно объектов инфраструктуры», — сказала Казовская.

Как отметила первый замминистра Министерства строительства Приморского края Елена Перижогина, регион лидирует по количеству городов, для которых разработаны и утверждены мастер-планы и долгосрочные программы развития. По ее словам, на территории региона есть возможность увеличить применение продукции из алюминия.

«Алюминий как максимально экологичный материал, твердо вошедший в «зеленую» повестку, может и должен учитываться при строительстве современных зданий», - отметила она.

Министр архитектуры и градостроительной политики Приморского края Антон Глушков подчеркнул важность алюминия как материала, широко используемого для многих сооружений.

«Сегодня те, кто работают с алюминием, — не просто инженеры или архитекторы, а первопроходцы будущего. Пусть эта конференция станет пространством вдохновения, где рождаются идеи, достойные нашего столетия. Ведь алюминий — это металл будущего», — сказал он.

Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков рассказал о применении алюминия при строительстве Московского метрополитена. По его словам, материал использовался для облицовки фасадов и интерьеров 119 станций, включая станции глубокого залегания.