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«Сад памяти» высадили у легендарного мемориала в Калининграде

«Сад памяти» высадили у легендарного мемориала в Калининграде
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Акция «Сад памяти»

В Калининграде в рамках акции «Сад памяти» деревья высадили у мемориала 1200 гвардейцам, сообщили организаторы.

Участие в мероприятии приняли губернатор области Алексей Беспрозванных и телеведущий Владимир Соловьев.

«Продолжаем акцию «Сад памяти». Высадили вместе с жителями региона плакучие березы и сосны рядом с мемориалом 1200 воинам-гвардейцам в память о погибших героях Великой Отечественной войны. Спасибо моему хорошему другу Владимиру Соловьеву, что проявил инициативу и приехал поддержать акцию», – сказал Беспрозванных.

По его словам, стать причастным к патриотическому проекту, особенно в год Великой Победы – очень символично.

После возложения цветов и высадки деревьев у мемориального комплекса губернатор и Владимир Соловьев встретились с действующими участниками СВО.

Высадки «Сада памяти» продолжились и на другой локации Калининградской области: свыше 3 тысяч деревьев проекта высадили на территории Янтарного городского округа вблизи озера Синявское.

Волонтеры, школьники и просто активные жители приехали почтить память погибших героев в годы Великой Отечественной войны высадкой вечнозеленых елей. К мероприятию присоединились более 150 человек.

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