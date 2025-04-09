«Сад памяти» высадили у легендарного мемориала в Калининграде

В Калининграде в рамках акции «Сад памяти» деревья высадили у мемориала 1200 гвардейцам, сообщили организаторы.
Участие в мероприятии приняли губернатор области Алексей Беспрозванных и телеведущий Владимир Соловьев.
«Продолжаем акцию «Сад памяти». Высадили вместе с жителями региона плакучие березы и сосны рядом с мемориалом 1200 воинам-гвардейцам в память о погибших героях Великой Отечественной войны. Спасибо моему хорошему другу Владимиру Соловьеву, что проявил инициативу и приехал поддержать акцию», – сказал Беспрозванных.
По его словам, стать причастным к патриотическому проекту, особенно в год Великой Победы – очень символично.
После возложения цветов и высадки деревьев у мемориального комплекса губернатор и Владимир Соловьев встретились с действующими участниками СВО.
Высадки «Сада памяти» продолжились и на другой локации Калининградской области: свыше 3 тысяч деревьев проекта высадили на территории Янтарного городского округа вблизи озера Синявское.
Волонтеры, школьники и просто активные жители приехали почтить память погибших героев в годы Великой Отечественной войны высадкой вечнозеленых елей. К мероприятию присоединились более 150 человек.