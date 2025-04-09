Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Атаку ВСУ на станцию «Кореновская» назвали намеренной

Политолог Клинцевич: Киев намеренно провоцирует Россию на ответные действия
close
Inna Varenytsia/Reuters

Киевский режим, атакуя важные объекты энергетической инфраструктуры, намеренно провоцирует Россию на ответные действия, чтобы потом обвинить в нарушении «энергетического перемирия», заявил в своем Telegram-канале политолог, глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

«Украина постоянно бьет по объектам энергетической инфраструктуры. Ранее это были объекты возле линии боевого соприкосновения. Сейчас же они решили бить по «Турецкому потоку», остановка которого, по их мнению, нанесет России сильный экономический удар. Они провоцируют Россию на ответные меры, чтобы потом шантажировать», — сказал Клинцевич.

Он отметил, что Зеленский и Великобритания также пытается спровоцировать Россию и США на конфликт.

«Они хотят спровоцировать президента США Дональда Трампа на большой пакет помощи Украине», — сказал Клинцевич.

Напомним, ранее стало известно, что ночью 9 апреля ВСУ с помощью 8 БПЛА атаковали станцию «Кореновская», которая обеспечивает энергоснабжение газопровода «Турецкий поток».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами