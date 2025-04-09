Атаку ВСУ на станцию «Кореновская» назвали намеренной

Киевский режим, атакуя важные объекты энергетической инфраструктуры, намеренно провоцирует Россию на ответные действия, чтобы потом обвинить в нарушении «энергетического перемирия», заявил в своем Telegram-канале политолог, глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

«Украина постоянно бьет по объектам энергетической инфраструктуры. Ранее это были объекты возле линии боевого соприкосновения. Сейчас же они решили бить по «Турецкому потоку», остановка которого, по их мнению, нанесет России сильный экономический удар. Они провоцируют Россию на ответные меры, чтобы потом шантажировать», — сказал Клинцевич.

Он отметил, что Зеленский и Великобритания также пытается спровоцировать Россию и США на конфликт.

«Они хотят спровоцировать президента США Дональда Трампа на большой пакет помощи Украине», — сказал Клинцевич.

Напомним, ранее стало известно, что ночью 9 апреля ВСУ с помощью 8 БПЛА атаковали станцию «Кореновская», которая обеспечивает энергоснабжение газопровода «Турецкий поток».