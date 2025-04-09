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Депутат назвал недопустимым давление на участника праймериз Дмитрия Коровина

Депутат Ревенко: никто не вправе вмешиваться в процедуру праймериз
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Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Процедура предварительного голосования — это прозрачный демократический инструмент. Об этом, комментируя ситуацию с давлением перед праймериз на воронежского нейрохирурга и участника СВО Дмитрия Коровина, рассказал заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко.

По его словам, этот инструмент позволяет гражданам самостоятельно определять, кого они хотят видеть в предвыборных списках от правящей партии.

«Чем выше конкуренция, тем лучше для всех участников процесса. Никто не вправе вмешиваться в эту процедуру или препятствовать выдвижению граждан, если только у них нет проблем с законом», — подчеркнул депутат.

При этом Ревенко отметил, что, несмотря на попытки давления, Коровин не собирается снимать свою кандидатуру.

«Правильно делает! «Единая Россия» всегда поддерживала и будет поддерживать участников специальной операции, поскольку это соответствует позиции президента, федерального руководства партии и региональных отделений. Никто не имеет права и не должен препятствовать реализации этой поддержки», — добавил он.

Депутат подчеркнул, что произошедшее в отношении Коровина расценивает как недопустимое давление.

«Тот, кто пытается оказывать давление на желающих принять законное участие в праймериз, совершает попытки дискредитировать процедуру предварительного голосования. Мы этого просто не допустим», — сказал Ревенко.

Депутат уточнил, что со стороны партии будут приняты конкретные меры для решения сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что в Воронеже врача, участвовавшего в специальной военной операции, попросили снять свою кандидатуру с выборов в городскую думу.

Отмечается, что после возвращения с СВО главврач больницы предложил Дмитрию Коровину выставить свою кандидатуру на выборах в гордуму. Мужчина подал необходимые документы.

Вскоре после подачи документов главврач попросил нейрохирурга отказаться от участия в выборах, объяснив это тем, что якобы на место Коровина «нашли более подходящего кандидата»

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