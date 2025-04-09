Россиянин через суд попытался вернуть у бывшей девушки подарки, но проиграл

В Татарстане мужчина и его мать через суд требовали подарки от бывшей девушки

Житель Пестречинского района Татарстана после расставания с девушкой решил через суд вернуть подарки, которые делал ей за время отношений, но у него ничего не вышло. Об этом сообщает «Татарстан24».

Инициатором расставания стала девушка. По ее словам, отношения начинались романтично: с подарков, цветов, поездок. Но в последствии партнер стал, якобы, поднимать на нее руку, поэтому она приняла решение разорвать связь. После многочисленных ссор, в которых, по утверждению ответчицы, ее мужчина требовал вернуть свои подарки, а также угрожал сожжением ее дома, он решил взыскать презенты через суд.

На рассмотрение дела мужчина пришел в компании матери, которая утверждала, что девушка обязана вернуть подаренное, так как оно было передано ей без договора дарения. Мужчина оценил свои «убытки» в 48 тысяч рублей. Рассмотрев дело, суд встал на сторону ответчицы.

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