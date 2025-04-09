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Пенсионерка из Москвы продала дом и квартиру, чтобы заработать на платформе мошенников

В Москве женщина отдала 22 млн рублей мошенникам, желая заработать
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Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Пенсионерка из Москвы поверила уговорам аферистов и «инвестировала» в их платформу более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Неизвестные предложили 75-летней пострадавшей дополнительный доход, для этого ей нужно было вложиться в ценные бумаги и заключать сделки на бирже.

«Уверенный голос, обилие финансовых терминов в разговоре, а главное обещания гарантированного дохода в размере более пяти миллионов рублей за три месяца убедили женщину», – сообщается в публикации.

У пострадавшей не было денег, и, по совету мошенников, она продала квартиру. Часть средств она отдала курьеру, остальные – привезла в офис, где ей якобы пополнили крипто-кошелек.

Позже злоумышленники убедили россиянку продать дом в Тверской области. Спустя некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы. Всего москвичка отдала аферистам 22 миллиона рублей.

Ранее в Татарстане поймали брачного афериста, обманувшего минимум 20 женщин.

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