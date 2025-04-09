Пенсионерка из Москвы продала дом и квартиру, чтобы заработать на платформе мошенников

Пенсионерка из Москвы поверила уговорам аферистов и «инвестировала» в их платформу более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.
Неизвестные предложили 75-летней пострадавшей дополнительный доход, для этого ей нужно было вложиться в ценные бумаги и заключать сделки на бирже.
«Уверенный голос, обилие финансовых терминов в разговоре, а главное обещания гарантированного дохода в размере более пяти миллионов рублей за три месяца убедили женщину», – сообщается в публикации.
У пострадавшей не было денег, и, по совету мошенников, она продала квартиру. Часть средств она отдала курьеру, остальные – привезла в офис, где ей якобы пополнили крипто-кошелек.
Позже злоумышленники убедили россиянку продать дом в Тверской области. Спустя некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы. Всего москвичка отдала аферистам 22 миллиона рублей.
Ранее в Татарстане поймали брачного афериста, обманувшего минимум 20 женщин.