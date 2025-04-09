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Компания подростков распугала посетителей петербургского ТЦ пистолетом

Молодых людей, пришедших в торговый центр с пистолетом, задержали в Петербурге
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Depositphotos

Компанию молодых людей задержали в центре Петербурга за демонстрацию пистолета на публике. Об этом пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 8 апреля в ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте. По словам очевидцев, четверо подростков гуляли по торговому центру и показывали окружающим предмет, похожий на оружие. Около 21:40 их задержали после жалобы посетителей.

Нарушителями порядка оказались двое 18-летних юношей и двое 16-летних. У одного из них изъяли пневматический пистолет. Старших отпустили под обязательство о явке, в отношении остальных составили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Перми школьник с оружием пытался вынести из магазина 168 шоколадок.

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