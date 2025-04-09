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В Rambler&Co рассказали о ключевых уязвимостях безопасности в сети

Владимир Тодоров: фишинг эволюционировал в криминальную индустрию
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Андрей Парежев и пресс-служба федерального проекта «Цифровая Россия»

В современных условиях даже минимальные персональные данные становятся инструментом для кражи личной информации, заявил директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров в рамках сессии «Цифровая безопасность Рунета: между суверенитетом и глобальными вызовами» на 15-м российском форуме по управлению интернетом (RIGF).

«Фишинг, социальная инженерия и телефонное мошенничество эволюционировали в криминальную индустрию. Значительная часть таких операций осуществляется с территории Украины, где не имеющие социально-экономических перспектив люди пополняют ряды колл-центров, деятельность которых преимущественно направлена на граждан России», — сказал он.

Также директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова выступила в секции «Дети в интернете: технологии и бизнес». Она рассказала, как помочь детям развивать навыки критического мышления и цифровой гигиены.

«Назрело время трансформации: теперь важно строить долгосрочные отношения с потребителями контента, а не гнаться за форматами и быстрыми результатам, которые по сути убивают критическое мышление населения и, как следствие, делают людей уязвимыми», — отметила она.

В сессиях также приняли участие эксперты в области IT-инфраструктуры, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

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