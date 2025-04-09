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Бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ в колледжах назвали способом повысить конкурентоспособность

В ВШЭ рассказали о пользе бесплатных курсов подготовки к ЕГЭ в колледжах
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Бесплатные курсы подготовки к ЕГЭ в столичных колледжах повысят конкурентоспособность при поступлении в вуз, заявила агентству городских новостей «Москва» директор Института развития образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Ирина Абанкина.

Она отметила, что благодаря курсам доступность высшего образования для выпускников колледжей повысится.

«Если будет возможность подготовки и обновления знаний для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ и участвовать в конкурсе, – это очень серьезная поддержка, благодаря которой повышается конкурентоспособность ребят», — сказала она.

Абанкина добавила, что при поступлении в вуз важно направление, по которому учились студенты колледжа.

«Если есть преемственность программ, это очень позитивная тенденция. Если был, например, авиационный колледж, и учащийся поступает в авиационный институт, где совпадают его специальности, тогда внутренних экзаменов университета вполне достаточно», — заключила она.

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