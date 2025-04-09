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«Дзен» запустил проект в честь 80-летия Победы в ВОВ

На платформе «Дзен» появился просветительский проект «80 лет назад»
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Платформа «Дзен» запустила историко-просветительский проект «80 лет назад» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

В рамках проекта в течение месяца на платформе каждый день будут публиковать подлинные архивные материалы о произошедших 80 лет назад событиях.

В проекте приняли участие 17 федеральных и региональных СМИ, включая ТАСС, «Вечерняя Москва» и другие.

«Медиа оцифровали и опубликовали свои архивные газеты военного времени - ранее они хранились только в печатном виде», - добавили в пресс-службе платформы «Дзен».

В «Дзене» рассказали, что в разделе «80 лет назад» пользователи смогут погрузиться в реальные сводки с фронта и узнавать истории героев.

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