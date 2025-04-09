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Психолог ответила, стоит ли отдавать в школу детей младше семи лет

Психолог Бурьевая: детей младше семи лет не стоит отдавать в школу
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Детей младше семи лет не стоит отдавать в школу, потому что у них могут быть проблемы с речью и саморегуляцией. Об этом «Москве 24» рассказала детский психолог Елена Бурьевая.

По ее словам, их нервная система может не успевать за развитием интеллекта, что затрудняет процесс обучения. Она уточнила, что в первый класс ребенок должен идти тогда, когда научится управлять своими эмоциями, чтобы в том числе адекватно реагировать на замечания учителя.

Кроме того, у школьника должно быть развито произвольное внимание, то есть умение держать в голове задание, которое ему надо выполнить.

«Самый простой способ это проверить — попросить малыша принести с кухни ложку. Если он уходит, а затем отвлекается по пути на что-то и так и не выполняет то, о чем его просили, значит, с произвольным вниманием есть проблемы. В этом случае со школой лучше повременить и пока обратиться к нейропсихологу», — сказала Бурьевая.

Психолог добавила, что специалисты советуют отдавать детей в школу после семи лет.

Основательница и директор Британской школы MCS Наталья Каминская в разговоре с «Газетой.Ru» отмечала, что при выборе школы важно оценить академические достижения школы и обратить внимание на результаты ОГЭ, ЕГЭ и участия в олимпиадах.

Ранее в Госдуме раскрыли новый механизм борьбы с травлей в школах.

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