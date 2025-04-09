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В России поддержали изменение правил работы детских психологов

Врач Оболонский: правила работы психологов с детьми нуждаются в изменениях
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Depositphotos

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает соблюдение принципа конфиденциальности при оказании детям медицинской и социальной помощи, в том числе — психологической. Это важно в первую очередь для того, чтобы личные данные пациентов не попадали в руки мошенников, считает исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента Ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский. В беседе с Общественной Службой Новостей он поддержал инициативу депутатов.

«Также мы поддерживаем в данном законопроекте условие, при котором любой медик, психолог, работал бы с ребенком только с согласия родителей. Это принципиально важно, потому что дипломов по психологии выдано множество, а качественной помощи оказано мало», — отметил специалист.

Он призвал сделать все, чтобы школьные психологи не распространяли информацию о том, кто из детей и с какими проблемами к ним обращаются, предусмотрев за это ответственность вплоть до уголовного преследования. В целом сегодня в российских школах необходимо работать над повышением требований к психологам, заключил Оболонский.

Ранее детский психолог совратил школьницу во время сеанса.

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