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Детский психолог совратил школьницу во время сеанса

SHOT: в Иркутске детского психолога обвинили в совращении школьницы
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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

Родители 14-летней школьницы из Иркутска обвинили детского психолога в совращении дочери. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

За помощью к детскому психологу родители девочки-подростка обратились из-за сложностей в переходном возрасте. Специалиста они нашли в сети, за почти часовой сеанс семья заплатила три тысячи рублей. Во время приема мужчина начал оказывать знаки внимания 14-летней девочке и пытался ее совратить.

Родители обратились в правоохранительные органы, психолог находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Петербурге инженера оборонного предприятия подозревают в изнасиловании ребенка. В правоохранительные органы обратилась 39-летняя женщина, которая сообщила, что подозревает 41-летнего мужа в сексуальном насилии и развратных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери. Мужчину задержали в квартире на проспекте Королева, после допроса его отпустили. Известно, что пострадавшей девочке 16 лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Казани юного каратиста-насильника уличили в растлении семерых мальчиков.

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