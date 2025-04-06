В Екатеринбурге мужчина с ножом разгромил пекарню, заперся в туалете и сжег вещи

В Екатеринбурге мужчина с ножом устроил погром в пекарне

В Свердловской области задержали дебошира, который разгромил пекарню и пытался устроить поджог. Об этом сообщается в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел в пекарне по улице Академика Сахарова. Мужчина ворвался в помещение, начал кричать на посетителей, разговаривать с пустотой и крушить мебель. На место были вызваны спасатели и полиция.

Дебошир успел запереться в туалете и пытался сжечь свои вещи. Екатеринбуржца удалось задержать. По данным регионального МВД, пострадавших нет, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предположительно, мужчина мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

До этого сообщалось, что в Бурятии задержали мужчину за попытку ограбить магазин с игрушечным пистолетом. Подозреваемый ворвался в магазин в маске, и, угрожая продавщице оружием, потребовал деньги. Когда женщина испугалась и убежала в подсобку, посетитель перепрыгнул через прилавок, взял бутылку алкоголя и хотел уйти, но застрял. В момент нападения грабитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее пьяный мужчина разгромил маникюрный салон, где работает его бывшая.