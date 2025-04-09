Больше трети россиян делают покупки онлайн два-три раза в месяц

Большинство россиян при онлайн-заказах предпочитают самовывоз из пунктов выдачи, а бесконтактную доставку выбирают реже всего — но именно ее считают оптимальной для получения конфиденциальных товаров. Это показало исследование СДЭК, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Сегодня покупки в интернете стали привычной частью жизни: 36% россиян заказывают онлайн 2–3 раза в месяц, а еще 21% делает это еженедельно. Среди самых популярных категорий — товары для дома и интерьера (57%), одежда и обувь (49%), а также косметика и средства гигиены (37%). Гаджеты и техника составляют 30% онлайн-заказов, а товары для ремонта — 26%. Самые непопулярные категории табачная продукция и электронные сигареты, их покупают всего 3% респондентов.

Больше всего россияне ценят возможность забрать посылку самостоятельно: 88% опрошенных чаще всего выбирают доставку в пункты выдачи заказов. Для них важны доступность таких точек (65%), гибкость — не нужно подстраиваться под график курьера (53%), и возможность сразу убедиться, что с заказом все в порядке (47%). Для одежды и обуви особенно актуальна примерка на месте — это отметили чуть меньше половины опрошенных. Наибольшую популярность этот формат демонстрирует в Челябинске, где его выбирают 100% опрошенных, а также в Краснодарском крае (91%), Самаре (90%), Уфе (87%) и Новосибирске (76%).

На втором месте — постаматы, которые выбирают 22% респондентов. Этот формат ближе жителям Перми, Московской области и пользователям из-за рубежа — по 8% соответственно, а также Казани (7%) и Москвы (6%). Основные причины — отсутствие очередей (70%), удобное расположение (64%) и возможность забрать посылку в любое время (53%). Также четверть опрошенных указали, что в постаматах комфортнее, так как не нужно взаимодействовать с людьми.

Лишь 5% россиян выбирают бесконтактную доставку до двери. Среди причин — экономия времени (59%), снижение дискомфорта от общения (47%) и конфиденциальность (30%). В будущем, по мнению респондентов, подобная доставка должна применяться для товаров для взрослых (34%), интимной гигиены (31%), а также лекарств и препаратов (27%).

Интересно, что одежду, обувь и аксессуары, наоборот, предпочитают получать лично. Это подтвердили более половины опрошенных (52%). Также россияне хотят видеть вживую товары для дома (32%) и электронику (26%) — такие покупки требуют уверенности в качестве и состоянии товара.

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