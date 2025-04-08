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Губернатор Подмосковья доложил Путину о развитии системы образования в регионе

Андрей Воробьев: в Подмосковье ежегодно прибавляется количество школьников
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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Каждый год в Московской области прибавляется количество школьников, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сейчас это плюс 25 тыс. каждый год. Необходимо внимательно строить современные образовательные комплексы», — сказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе в 2025 году построят около 25 школ, большинство из которых при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

По словам Воробьева, все новые школы будут оборудованы по современным стандартам.

Он добавил, что не менее важно, кто будет работать в новых школах.

«Когда мы заботимся об учителях, когда они могут планировать свое будущее, преподавать детям точные науки, что-то интересное, новое, это всегда очень востребовано», — сказал Воробьев.

Также Воробьев рассказал Путину, что для подмосковных учителей доступен целый комплекс мер поддержки. В частности, это предоставление социальной ипотеки и оплата аренды жилья.

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