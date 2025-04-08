Британцу запретили посещать все пабы и бары в стране из-за одной пьяной выходки

Мужчине на два года запретили посещать все пабы в Англии и Уэльсе после того, как он напал на посетителя. Об этом сообщает Mirror.

Речь идет о 38-летнем Поле Ормонде из Ноттингемшира, который в июле прошлого года пришел в паб Turks Head в Ноттингеме и совершил там «неспровоцированное нападение» на другого мужчину.

Жертва получила серьезные травмы лица и перенесла несколько операций по восстановлению костей. Ормонд признал себя виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и был приговорен к двум годам условного заключения.

Судья назвал мужчину «пьяным головорезом» и постановил следить за ним с помощью датчика, который каждые полчаса в течение 120 дней будет брать пробу пота у осужденного и проверять ее на алкоголь. Помимо этого, с Ормонда взыскали компенсацию в размере £7,5 тыс. (более 820 тыс. рублей) и назначили ему 120 часов неоплачиваемых работ.

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