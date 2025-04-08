В Подмосковье на годовалого ребенка упала плита, мальчик не выжил

В Подмосковье годовалый ребенок не выжил после падения электроплиты

В Подмосковье годовалый ребенок не выжил после травмирования электроплитой. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Щелкове, в семье мигрантов с двумя двухлетними близнецами и их младшим братом. По данным издания, за некоторое до происшествия время отец уехал на Родину на несколько дней, мать осталась вместе с тремя детьми. Уход за младшими членами семьи серьезно утомил ее, поэтому женщина легла спать.

Спустя некоторое время она обнаружила всех троих детей на кухне. Пока близнецы играли с кастрюлями, младший лежал под плитой.

«Мать охватила паника: она в ужасе схватила двоих старших мальчиков и, наспех их одев, выбежала на улицу», – сообщается в публикации.

Родительница не знала, как вызывать скорую помощь и не владела русским языком. В результате специалистов вызвали соседи, но прибывшие медики спасти пострадавшего не смогли. Предположительно, из-за падения техники он получил травму головы.

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