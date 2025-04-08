Школьники со всего мира смогут проверить свои знания в сфере ИТ

В России стартовала международная ИТ-олимпиада для школьников 14-18 лет, сообщает пресс-служба Сбера.

Принять участие в олимпиаде смогут школьники из любой страны, независимо от навыков программирования.

Сначала участники пройдут тестирование и получат сертификат. Регистрация на олимпиаду продлится до 18 апреля, также участники индивидуально решат 15 теоретических и практических задач по ключевым аспектам кибербезопасности, среди которых информационная безопасность, анализ данных и другие.

Герман Греф, Президент, Председатель правления Сбербанка:

Как отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф, информационные технологии позволяют совершенно иначе смотреть на мир и связывать очень сложные процессы, которые, на первый взгляд, не связаны друг с другом

«Это можно сделать, только управляя всем технологическим стеком. Человечество стоит на пороге гигантских открытий. Вы, ребята, живете в самое интересное время в самом интересном мире, потому что вам довелось заглянуть за горизонт тех знаний, которые человечество даже не могло себе сформулировать как конечную точку этого путешествия. А вы сумеете осуществить эту мечту. Хочу пожелать вам успехов в этом интереснейшем путешествии! Уверен: у вас все получится, потому что участвовать в нашей международной олимпиаде могут только уверенные в себе люди, с чем я вас и поздравляю», — сказал Греф.

Затем с 23 по 25 апреля пройдет второй этап — командный полуфинал. Он пройдет в формате Capture the flag (захват флага). «Флаг» представляет собой специальную строку кода, которая подтверждает, что задание выполнено.

В полуфинал пройдут команды по 5 человек из тех, кто успешно пройдет первый этап.

В очный финал пройдут 100 участников с наибольшим количеством баллом.

Победителей определят с 30 мая по 3 июня в кампусе школы цифровых технологий «Школы 21» от Сбера в Нижнем Новгороде. Лучшие участники получат награды на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 3 июня.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, ИТ-технологии делают нашу жизнь удобнее и повышают экономическую эффективность.

«В России уже сегодня активно внедряется искусственный интеллект, разрабатываются отечественные ИТ-решения, развиваются цифровые сервисы для граждан. И за этим процессом цифровой трансформации всегда стоит человек. Сильные ИТ-кадры – запрос не только России, а всего мира», — сказал он.

Олимпиада пройдет на образовательной платформе международной школы программирования и математики «Алгоритмика»- - технологический партнер Олимпиады.