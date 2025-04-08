ФСИН прокомментировала данные о проводах Ефремова в колонии

Управление ФСИН России по Белгородской области опровергло информацию об организации актером Михаилом Ефремовым фуршета в исправительной колонии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителей ведомства.

По данным ведомства, данные, которые распространились в сети о проводах актера перед выходом по условно-досрочному освобождению (УДО), не соответствуют действительности.

Адвокат актера Юрий Падалко в интервью изданию aif.ru заявил, что новость является фейковой и кто-то специально распространяет слухи про актера.

Информацию о проводах Ефремова обнародовал Telegram-канал SHOT. По данным журналистов канала, в исправительную колонию №4 (ИК-4) в Белгородской области закупили фрукты, сладости и лимонады якобы для подготовки к выходу актера по УДО.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

Ранее стало известно, какой недвижимостью владеет актер Михаил Ефремов.