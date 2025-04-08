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Тренер рассказал, какие упражнения помогут ускорить метаболизм и продлить молодость

Тренер Томпсон: подтягивания помогут ускорить метаболизм
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Depositphotos

Силовые тренировки помогут ускорить метаболизм и продлить молодость за счет поддержания здоровых мышц. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на персонального тренера Олли Томпсона.

«Постоянные тренировки с отягощениями улучшают метаболическую функцию, улучшая чувствительность к инсулину, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая артериальное давление и воспаление, помогают поддерживать гормональный баланс для борьбы с возрастными изменениями», — говорится в сообщении.

По словам тренера, тренировка для долголетия должна состоять из трех упражнений — подтягивания с поддержкой, болгарского сплит-приседа и
проходки фермера. Эксперт уточнил, что их нужно выполнять по 20 повторений.

Ученые из Оксфордского Университета до этого установили, что две тренировки в неделю снижают риск летального исхода от рака на 21%, а от болезней сердца — на 31%. При этом за два дня на упражнения нужно потратить не менее 150 минут. В исследовании приняли участие почти 100 тысяч жителей Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет.

Ранее была названа альтернатива занятиям в спортзале или пробежке.

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