В США пропавшая собака вернулась домой и сама позвонила в дверь

В США пропавшая собака вернулась домой в канун Рождества и сама позвонила в дверь, сообщает CNN.

Брук Комер из Флориды рассказала, что 15 декабря их немецкая овчарка по кличке Афина куда-то убежала и не вернулась. Семья сообщила о произошедшем соседям, и вместе они принялись отсматривать записи с уличных камер видеонаблюдения. После изучения нескольких часов видеоматериалов установить местонахождение животного им не удалось.

«Я искала ее днем и ночью. Каждый день я приходила домой с разбитым сердцем... Было несколько срывов», — призналась американка.

Она говорит, что даже получала письма на электронную почту из соседних Джексонвилла и Сент-Огастина, люди писали хозяйке, что видели ее любимицу в своих городах, но несмотря на участие местных жителей, возвращение Афины откладывалось. Однако спустя девять дней она сама нашла дорогу домой.

«Это было примерно в 2:30 ночи. Она пришла, стуча лапами в дверь, и позвонила в звонок», — восхищается Комер.

Женщина считает произошедшее рождественским чудом и говорит, что после одиночного путешествия Афина «обрела свой голос» и теперь «не перестает скулить и выть». После праздников семья собирается установить собаке микрочип, чтобы в будущем меньше беспокоиться в случае ее исчезновения.

Ранее в Ленобласти потерявшийся пес нашелся благодаря сотруднице Росгвардии и электронному чипу.