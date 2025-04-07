Суд отпустил из СИЗО девочку, повесившую в школе фото главы РДК

Суд перевел под домашний арест школьницу, арестованную за фото членов РДК

Кировский районный суд в Санкт-Петербурге перевел под домашний арест школьницу Еву Багрову, арестованную в декабре 2024 года за фотографию членов «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией), воюющих на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Отмечается, что суд 27 марта отказал следствию в продлении срока содержания девочки-подростка под стражей, избрав несовершеннолетней домашний арест.

В декабре прошлого года 16-летняя Багрова повесила на информационном стенде в школе Кировского района портреты главы РДК Дениса Капустина и члена организации Алексея Левкина.

Школьницу обвинили по части 1 статьи 205.2 Уголовного кодекса России — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Ей могло грозить до пяти лет лишения свободы.

Багрову отправили в СИЗО, хотя защита уже тогда просила назначить ей домашний арест.

Ранее сообщалось, что участники РДК следили за посетителями концерта Миши Маваши.