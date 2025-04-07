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«Чемпионат» запустил проект «Открывая спорт» для воспитанников детских домов

Первые участники социального проекта «Чемпионата» посетили футбольный матч
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«Чемпионат»

«Чемпионат», АНО «Игра твоей мечты» и ФК «Локомотив» 5 апреля на стадионе «РЖД Арена» запустили социальный проект «Открывая спорт», сообщает спортивный портал.

Отмечается, что инициатива направлена на поддержку детей из детских домов и школ-интернатов. Проект поможет в социализации, популяризации здорового образа жизни и спорта, особенно футбола, а также расширении кругозора детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках спецпроекта запланирована целая серия мероприятий. Так, первыми участниками стали воспитанники Медновской санаторной школы-интерната. Для них организовали экскурсию по стадиону и музею ФК «Локомотив». Ребятам рассказали об истории клуба, его победах и традициях. Также они осмотрели микст-зону, пресс-центр и другие значимые места арены.

Кроме того, в завершении экскурсии дети получили памятные подарки от «Чемпионата» и ФК «Локомотив». Перед матчем участники приняли участие в конкурсах, играли в футбол, теннис и панну, а также фотографировались с маскотом «Чемпионата» — тигром Чемпом.

Главным событием дня стал просмотр футбольного матча «Локомотив» — «Зенит». Организаторы отметили, что подобные мероприятия помогают детям приобщиться к спорту и создают положительные эмоции.

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