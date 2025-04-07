В СберСтраховании отметили низкий уровень прохождения медобследований россиянами

Только 24% россиян регулярно проходят медицинские обследования. Об этом свидетельствуют данные исследования СберСтрахования, проведенного накануне Всемирного дня здоровья.

Специалисты компании уточнили, что более половины граждан (51%) обращаются к врачам лишь при появлении явных симптомов болезни, что увеличивает риски для здоровья и влечет дополнительные расходы.

Как подчеркнула руководитель направления разработки продуктов медицинского страхования СберСтрахования Светлана Базаренко, забота о здоровье начинается с регулярных визитов к специалистам и проведения профилактических осмотров.

«Ранние стадии заболеваний, таких как онкология, гипертония или диабет, могут протекать практически бессимптомно, поэтому так важно отслеживать свое состояние до появления первых тревожных сигналов», — добавила она.

Согласно исследованию, более половины россиян (51%) участвуют в программах диспансеризации на работе или проходят обследования самостоятельно. Однако значительная часть населения игнорирует возможность бесплатной диспансеризации, доступную каждому взрослому по программе ОМС.

Кроме того, в ходе исследования была выявлена проблема самолечения. Так, 22% респондентов предпочитают лечиться самостоятельно, обращаясь к врачам только в критических случаях. В компании считают, что такой подход может усугубить состояние здоровья и вызвать побочные эффекты.

Как уточнила Базаренко, регулярный медицинский осмотр позволяет выявить скрытые угрозы и принять меры до того, как заболевание станет необратимым.

«К сожалению, большинство россиян приходят к врачам уже на этапе проявления симптомов, когда лечение требует значительных усилий и финансовых вложений. Именно поэтому важно формировать привычку заботы о здоровье заранее, с помощью профилактических мер и качественного медицинского обслуживания», — добавила она.

В СберСтраховании порекомендовали включение в распорядок дня здоровых привычек. Предполагается, что это существенно повысит качество жизни и сократит вероятность возникновения серьезных заболеваний. Компания также предлагает программы добровольного медицинского страхования (ДМС).