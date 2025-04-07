Эколог оценил опасность выброса пальмового масла на пляжах Анапы

Пальмовое масло состоит из жиров естественного происхождения, поэтому пляжи Анапы справятся с ним легче, чем с мазутом. Об этом «Газете.Ru» заявил эколог, председатель совета экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов, комментируя информацию о выбросах вещества на береговую линию Бугазской косы.

«В отличие от мазута, это жиры, причем естественного происхождения. С ними природные комплексы справляются легче. А дальше все будет зависеть от концентраций. Не слышал ничего про опыт очистки пляжей от пальмового масла в нашей стране», – сказал он.

6 апреля оперштаб Краснодарского края сообщил, что на береговую линию Бугазской косы, по предварительным данным, выбросило пальмовое масло, его большая часть находится на участке протяженностью в 10 км между станицей Благовещенской и поселком Волна. В оперштабе отметили, что сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора выясняют, что это за субстанция и как она попала на берег.

Ранее новые выбросы мазута были зафиксированы в Краснодарском крае.