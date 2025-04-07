Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эколог оценил опасность выброса пальмового масла на пляжах Анапы

Эколог Каюмов: с пальмовым маслом на пляжах Анапы справиться легче, чем с мазутом
close
Telegram-канал «Новороссийск.Today»

Пальмовое масло состоит из жиров естественного происхождения, поэтому пляжи Анапы справятся с ним легче, чем с мазутом. Об этом «Газете.Ru» заявил эколог, председатель совета экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов, комментируя информацию о выбросах вещества на береговую линию Бугазской косы.

«В отличие от мазута, это жиры, причем естественного происхождения. С ними природные комплексы справляются легче. А дальше все будет зависеть от концентраций. Не слышал ничего про опыт очистки пляжей от пальмового масла в нашей стране», – сказал он.

6 апреля оперштаб Краснодарского края сообщил, что на береговую линию Бугазской косы, по предварительным данным, выбросило пальмовое масло, его большая часть находится на участке протяженностью в 10 км между станицей Благовещенской и поселком Волна. В оперштабе отметили, что сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора выясняют, что это за субстанция и как она попала на берег.

Ранее новые выбросы мазута были зафиксированы в Краснодарском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами