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Подросткам, державшим школьницу в сексуальном рабстве, вынесли приговор в Казахстане

В Казахстане осудили молодых людей, которые полгода держали девушку в рабстве
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РИА «Новости»

В Казахстане осудили молодых людей, полгода державших 16-летнюю девушку в секс-рабстве. О решении ювенального суда Кызылорды сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказались девять человек, в том числе и несовершеннолетние. Слушания проходили в закрытом режиме с января этого года. Обвиняемые в вымогательстве в крупном размере, истязании и вовлечении несовершеннолетнего в занятие проституцией получили от 4 лет 8 месяцев до 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

О происходящем стало известно в начале августа 2024 года. К тому времени 16-летняя девочка уже полгода находилась в сексуальном рабстве. В феврале она пропала из дома и стала пропускать школу. Родители подали заявление в полицию, однако правоохранители пригрозили им лишением родительских прав.

Тогда мать и отец стали искать ее самостоятельно. Девочка периодически выходила с ними на связь и утверждала в видеообращениях, что работает официанткой в кафе или продавцом в цветочном магазине, но отказывалась раскрывать свое местонахождение. Как выяснилось позже, пострадавшую заставляли лгать родителям, пока она находилась в рабстве у своих одноклассников. Те постоянно накачивали ее наркотиками, насиловали и угрожали расправой над близкими.

Девочка очень боялась за маму и папу, так как понимала, что ее мучители действительно опасны. Известно, что они изощренно пытали пленницу, душили ее, прижигали плавлеными пакетами, заставляли заниматься проституцией и отбирали деньги. В конце концов потерпевшая обратилась за помощью к другу, который сообщил обо всем ее родителям.

Ранее братьев из Воронежской области обвинили в многолетнем сексуализированном насилии над сестрой.

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