В Ярославской области женщине сломали руку автомобильной дверью из-за парковки

В Ярославской области мужчина сломал руку женщине дверью ее автомобиля из-за парковочного места, сообщила «Сорока».

Все произошло 3 апреля во дворе дома по улице Строителей в Переславле-Залесском. Семья пострадавшей местной жительницы рассказала изданию, что она сидела в машине, когда незнакомец с ребенком подошел и стал бить по багажнику автомобиля.

«Мама открыла дверь машины, чтобы понять, что происходит, он начал по необъяснимым причинам обзывать непристойными словами, и далее он закрыл дверь машины с большой силой, прижав ей руку. В результате — серьезная травма: перелом со смещением», — говорят родственники женщины.

После этого нападавший вернулся в подъезд, он не стал объяснять свои действия, но жертва предполагает, что разозлила злоумышленника, припарковавшись на «чужом» месте. Близкие потерпевшей уже обратились в полицию и надеются, что виновник понесет заслуженное наказание.

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