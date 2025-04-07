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Волка из «Ну, погоди!» назвали фэшн-иконой отечественной анимации

Rambler&Co: 29% россиян считают необходимым поставить скульптуру Коту Матроскину
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Tomas Urbelionis/Shutterstock/FOTODOM

Более трети россиян (31%) назвали розовую рубашку и черные брюки Волка из «Ну, погоди!» самым стильным образом во вселенной героев «Союзмультфильма», следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co.

Как отметила председатель совета директоров студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, в честь предстоящего 90-летнего юбилея студии в 2026 году в России проведут серию мероприятий.

«В процессе подготовки к празднованию яркой даты нам было интересно узнать, каких героев россияне считают самыми-самыми. Наша команда была очень рада широкому отклику пользователей сети, которые приняли участие в опросе», — сказала она.

Также самыми модными персонажами 25% россиян назвали дуэт принцессы и Трубадура из «Бременских музыкантов», а 23% — маму Дяди Федора.

В ходе опроса выяснилось, что 29% россиян считают необходимым установить скульптуру Коту Матроскину, 20% — Чебурашке, а 18% — Винни-Пуху.

Также респонденты назвали идеальную команду героев «Союзмультфильма». В нее вошли «Кот Матроскин, Волк из «Ну, погоди!», Карлсон и Попугай Кеша.

Говоря про образец для подражания, 23% респондентов назвали Дядю Федора, 18% — Карлсона, а 16% — Алису из «Тайны третьей планеты».

Опрос проводился по всей России с 24 марта по 2 апреля 2025 года. Всего в нем приняли участие 10 272 человека.

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