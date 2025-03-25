Россиянин пытался сжечь женщину с четырьмя детьми

В Саратовской области мужчина поджег дом с женщиной и детьми

В Вольске задержали местного жителя, который пытался сжечь мать с четырьмя детьми. Об этом сообщает СУ СК РФ Саратовской области.

По данным следствия, 32 марта 34-летний подозреваемый поджег входную дверь в доме своей знакомой. В помещении в это время находилась женщина и четверо ее малолетних детей. Возгорание оперативно потушили сотрудники МЧС, пострадавших нет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении, подозреваемый признался, что совершил поджог на почве личной неприязни.

До этого сообщалось, что в Тульской области мужчина попытался сжечь знакомую заживо. Потерпевшая смогла вылезти через окно на улицу. Злоумышленника удалось задержать в кратчайшие сроки. На допросе мужчина раскаялся в содеянном, ему предъявили обвинение в покушении на жизнь человека общеопасным способом.

Ранее мстительный сосед едва не сжег заживо владельца торгового центра в Бурятии.