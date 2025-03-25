Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин пытался сжечь женщину с четырьмя детьми

В Саратовской области мужчина поджег дом с женщиной и детьми
close
СУ СК России по Саратовской области

В Вольске задержали местного жителя, который пытался сжечь мать с четырьмя детьми. Об этом сообщает СУ СК РФ Саратовской области.

По данным следствия, 32 марта 34-летний подозреваемый поджег входную дверь в доме своей знакомой. В помещении в это время находилась женщина и четверо ее малолетних детей. Возгорание оперативно потушили сотрудники МЧС, пострадавших нет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении, подозреваемый признался, что совершил поджог на почве личной неприязни.

До этого сообщалось, что в Тульской области мужчина попытался сжечь знакомую заживо. Потерпевшая смогла вылезти через окно на улицу. Злоумышленника удалось задержать в кратчайшие сроки. На допросе мужчина раскаялся в содеянном, ему предъявили обвинение в покушении на жизнь человека общеопасным способом.

Ранее мстительный сосед едва не сжег заживо владельца торгового центра в Бурятии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами