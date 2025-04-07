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Врач рассказала, какие признаки во время бега указывают на проблемы с сердцем

Врач Савонина: одышка во время бега может говорить о проблемах с сердцем
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Shutterstock/FOTODOM

Появление одышки, головокружения и острой боли в ногах во время бега может сигнализировать о наличии опасных заболеваний сердца. Об этом «Москве 24» рассказала врач-кардиолог Ольга Савонина.

По ее словам, если во время пробежки возникает давящая, жгучая или сжимающая боль за грудиной, которая может отдавать в руку, спину, нижнюю челюсть, важно как можно скорее пройти обследование у кардиолога. Она уточнила, что это может быть признаком ишемической болезни сердца. Врач также предупредила об опасности одышки, которая не проходит после окончания тренировки. Это может говорить о наличии ишемической болезни, сердечной недостаточности или анемии, поэтому важно также обратиться к врачу.

Кроме того, насторожить должно состояние, когда во время пробежки темнеет в глазах, кружится голова, возникает внезапная слабость, потому что оно может указывать на нарушение мозгового кровообращения.

«Здесь могут быть и неврологические проблемы, и скрытые аритмии. Поэтому однозначно надо обследоваться. <...> Тревожным сигналом могут быть перебои в работе сердца, когда мы чувствуем, что ритм идет неправильно», — сказала Савонина.

Она добавила, что пройти обследование у врача важно и тогда, когда во время пробежки возникает острая боль в ногах.

Тренер и кандидат в мастера спорта по легкой атлетике сервиса по поиску специалистов Профи Виталий Майоров до этого рассказал «Газете.Ru», что бег может быть травмоопасным и вместо пользы незаметно вредить человеку, например, без систематической разминки.

Ранее были названы пять видов спорта, которые эффективнее всего борются со стрессом.

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