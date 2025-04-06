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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с домашними телефонами

Прокуратура сообщила о схеме мошенничества с кодами номеров домашних телефонов
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Unsplash

Мошенники придумали новую схему, которая подразумевает ложную замену кодов номеров домашних телефонов. Об этом сообщили в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

В качестве примера в публикации описали случай обмана 82-летнего пенсионера. Злоумышленники убедили мужчину в том, что на данный момент происходит замена городских телефонов с 499 на 495. Под предлогом установки оборудования со скидкой у пенсионера попросили паспортные данные, чтобы якобы подтвердить возраст мужчины. Помимо этого, мошенники вынудили его сказать фразу: «Не возражаю против замены номера». После этого диалог прервался.

На следующий день к схеме подключили ложных сотрудников банка и ФСБ, которые заявили, что пенсионер пытался осуществить незаконный перевод и попросили помочь разоблачить преступников.

«По указанию телефонных мошенников мужчина снял деньги со счета, упаковал в пакет и, назвав кодовое слово, передал наличные прибывшему курьеру», — говорится в сообщении.

Мошенники отдали мужчине фальсифицированные банковские документы, отредактированные с помощью фотошопа. Лишь когда злоумышленники перестали выходить на связь, пенсионер осознал, что отдал мошенникам более миллиона рублей.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана с помощью квитанций ЖКХ.

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