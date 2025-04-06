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Россиянин предложил прилюдно сжечь депутата Елену Ямпольскую за фразу о пенсионерах

Жителя Междуреченска задержали за угрозы мэру города и депутату Ямпольской
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Из линого архива

В Кемеровской области задержали местного жителя, предлагавшего принародно сжечь депутата Госдумы Елену Ямпольскую. Об этом сообщает Baza.

В феврале 2019 года Ямпольская прокомментировала старт пенсионной реформы. Депутат посоветовала пенсионерам «прекратить ныть, выйти из зоны комфорта и научиться бороться со своей ленью». Это высказывание сильно возмутило 33-летнего Владимира из Междуреченска, и под постом в одном из местных сообществ в соцсетях он выдвинул ответное предложение — сжечь Ямпольскую заживо перед народом на площади.

Тогда его призыв проигнорировали, но радикальность Владимира вновь привлекла к себе внимание, когда в феврале 2021 года мужчина, неудовлетворенный работой мэра родного Междуреченска, призвал расправиться и с ним. Следующие несколько лет россиянин жил спокойно, пока 2 апреля домой к нему не пришли силовики. Мужчину задержали в рамках дела, возбужденного по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности).

Ранее Путин назначил главу комитета Госдумы по культуре Ямпольскую своим советником.

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