Подросток из Чувашии накопил 300 тысяч рублей и отдал мошенникам

Мошенники обманули 17-летнего подростка из Чувашии, уговорив его продлить договор на услуги связи. Об этом сообщает УМВД республики.

В правоохранительные органы обратилась мать 17-летнего юноши. Женщина сообщила, что с ее сыном связались неизвестные. Аферисты убедили несовершеннолетнего продлить договор на услуги связи и выманили у него личные данные.

Затем о подозрительной «активности в личном кабинете» школьника предупредил «представитель портала по предоставлению государственных услуг». Узнав от юноши о наличии у него сбережений, злоумышленник «передал» жертву «сотруднику банка», который в итоге и похитил деньги несовершеннолетнего.

Через банкомат в торговом учреждении старшеклассник перевел на указанный ему «безопасный» счет больше 300 тысяч рублей. Деньги юноша копил несколько лет, откладывая подаренные близкими и заработанные на каникулах.

До этого сообщалось, что девочка-подросток из Свердловской области оставила мать без денег, поверив в звонок из школы. Злоумышленники запугали девочку тем, что деньги со счета матери переведены в адрес запрещенных организаций, запретили ей рассказывать о произошедшем родителям. Под контролем аферистов она перевела все имеющиеся на счету родительницы деньги на указанные преступниками реквизиты. Общий ущерб составил полмиллиона рублей.

Ранее кузбасская школьница пыталась спасти мать от увольнения и оставила ее без денег.