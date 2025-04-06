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Следователь рассказала о новых комбинациях телефонных мошенников

Следователь Острянина: телефонные мошенники перешли к «многоходовочкам»
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Shutterstock

Телефонные мошенники начали использовать «многоходовые комбинации», которые позволяют лишить уже обманутую жертву всех оставшихся сбережений и даже жилья. Об этом РИА Новости рассказала следователь по особо важным делам ГСУ ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Острянина.

«Звонки с сообщением о том, что родственник попал в ДТП, уже стали редкостью, как и «продажа воздуха» через сайты бесплатных объявлений», — пояснила собеседница агентства.

Острянина добавила, что мошенники теперь все чаще не ограничиваются стандартным предупреждением о якобы подозрительной активности с банковским счетом.

Следователь отметила, что теперь на первом этапе потенциальным жертвам обычно поступают звонки или сообщения через мессенджеры якобы от представителей надзорных государственных служб.

И когда человек уже расстался с частью своих денег, но еще не понял, что его обманули, к схеме обмана подключаются мнимые силовики, «не давая опомниться» потерпевшим, пояснила она.

Также в числе сложных мошеннических схем Острянина указала организацию видеосообщений или звонков с использованием образов близких родственников и их голосов. Следователь призвала в такой ситуации прервать беседу и самому связаться с теми, за кого себя выдают мошенники.

Острянина также напомнила, что не стоит вступать в разговоры с незнакомцами ни по стационарному телефону, ни через мессенджеры и блокировать любые их сообщения. Лучше пропустить даже важный звонок, чем попасться на удочку мошенников, резюмировала следователь.

До этого в пресс-службе Сбера рассказали, что аферисты с целью совершения обзвонов стали «арендовать» у детей аккаунты в мессенджерах и социальных сетях. Мошенники предлагают детям за «аренду» аккаунта от 500 до 2 тысяч рублей. В «арендованном» аккаунте аферисты устанавливают необходимые им логотипы государственных ведомств и силовых структур, известных организаций, а затем начинают обзвон граждан для хищения средств.

Ранее были перечислены актуальные схемы фрилансеров-мошенников и способы защиты от них.

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