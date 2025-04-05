В ДНР заложили патриотический геоглиф «Победа»

В ДНР высадили 450 саженцев молодых сосен к 80-летию Великой Победы

В Донецкой народной республике в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне и в память о героях СВО высадили 450 саженцев крымской сосны в рамках акции «Сад памяти», сообщает пресс-служба акции.

В мероприятии принял участие глава республики Денис Пушилин, представители министерства природных ресурсов и экологии региона, местные жители, а также «Волонтеры победы».

«Высадили мы деревья не просто так – мы заложили геоглиф ПОБЕДА, к 80-летию нашей Великой Победы», — отметил Пушилин.

Также в акции приняли участие воспитанники Амвросиевского детского дома «Росток».

Пушилин добавил, что, проводя подобные акции, регион восполняет зеленые территории и сохраняет память о героизме советских и российских героев.