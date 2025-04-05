В Лондоне ветерану-блокаднице Ленинграда вручили юбилейную медаль

Российские дипломаты в Лондоне вручили ветерану-блокаднице Ленинграда Екатерине Лимасовой памятную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне», сообщается на сайте «Бессмертного полка».

Как отметила Лимасова, страшное время блокады Ленинграда невозможно забыть.

«Когда советские войска сняли блокаду, наша радость была безграничной», — сказала она.

Екатерина Лимасова родилась в 1927 году. По ее словам, первая блокадная зима была суровой, потому что начинался голод и были введены карточки.

Лимасова добавила, что ее семья выжила благодаря небольшим запасам еды на зиму.

Напомним, блокада Ленинграда немецко-фашистскими войсками продлилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года.