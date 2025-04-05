Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У владельца «Крокуса» истребовали паспорт защищенности объекта

Суд в Москве истребовал паспорт антитеррористической защищенности «Крокуса»
close
Maxim Shemetov/Reuters

Хорошевский районный суд Москвы потребовал от владельца концертного зала «Крокус Сити Холл» предоставить паспорт антитеррористической защищенности объекта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, инстанция направила запрос в «Крокус интернэшнл». Соответствующее решение было принято в рамках рассмотрения иска, поданного одним из пострадавших при теракте 22 марта 2024 года.

В ходе заседания представитель компании заявила, что паспорт будет представлен на следующем слушании.

Как выяснили журналисты, иск был подан против MSM Group. Именно эта компания занималась организацией концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», который должен был состояться в день атаки. При этом «Крокус интернэшнл» был привлечен к судебному процессу в качестве третьей стороны.

Ожидается, что на следующем заседании выступит сам истец. По словам гражданина, во время теракта и пожара в концертном зале он отравился угарным газом и был госпитализирован. Но в списках людей, признанных потерпевшими, его имя отсутствует.

«Наш доверитель, являясь на концерт, проходя на территорию концертного зала, рассчитывал послушать концерт «Пикника», эстетически насладиться и после этого <...> отправиться домой. По факту же он получил психологический шок, чудом спас свою жизнь. Вопрос — не привела ли к этому возможная халатность сотрудников MSM Group и «Крокус интернэшнл»?» — прокомментировал представитель истца Владимир Трофимов.

Он уточнил, что паспорт антитеррористической защищенности объекта должен помочь ответить на данный вопрос.

Из публикации следует, что в связи с произошедшим подавший иск гражданин потребовал выплатить ему компенсацию в размере 1 млн рублей. Ответчик, в свою очередь, выразил несогласие с этим требованием.

Ранее следователи восстановили хронологию теракта в «Крокус Сити Холле».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами