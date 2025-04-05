У владельца «Крокуса» истребовали паспорт защищенности объекта

Хорошевский районный суд Москвы потребовал от владельца концертного зала «Крокус Сити Холл» предоставить паспорт антитеррористической защищенности объекта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, инстанция направила запрос в «Крокус интернэшнл». Соответствующее решение было принято в рамках рассмотрения иска, поданного одним из пострадавших при теракте 22 марта 2024 года.

В ходе заседания представитель компании заявила, что паспорт будет представлен на следующем слушании.

Как выяснили журналисты, иск был подан против MSM Group. Именно эта компания занималась организацией концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», который должен был состояться в день атаки. При этом «Крокус интернэшнл» был привлечен к судебному процессу в качестве третьей стороны.

Ожидается, что на следующем заседании выступит сам истец. По словам гражданина, во время теракта и пожара в концертном зале он отравился угарным газом и был госпитализирован. Но в списках людей, признанных потерпевшими, его имя отсутствует.

«Наш доверитель, являясь на концерт, проходя на территорию концертного зала, рассчитывал послушать концерт «Пикника», эстетически насладиться и после этого <...> отправиться домой. По факту же он получил психологический шок, чудом спас свою жизнь. Вопрос — не привела ли к этому возможная халатность сотрудников MSM Group и «Крокус интернэшнл»?» — прокомментировал представитель истца Владимир Трофимов.

Он уточнил, что паспорт антитеррористической защищенности объекта должен помочь ответить на данный вопрос.

Из публикации следует, что в связи с произошедшим подавший иск гражданин потребовал выплатить ему компенсацию в размере 1 млн рублей. Ответчик, в свою очередь, выразил несогласие с этим требованием.

Ранее следователи восстановили хронологию теракта в «Крокус Сити Холле».