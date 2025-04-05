Россию обвинили в отправке по почте в Европе опасных секс-игрушек

Серия взрывов на курьерских складах в Великобритании, Польше и Германии летом прошлого года якобы была организована Россией в рамках отработки диверсионных технологий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

В посылках, замаскированных под секс-игрушки, массажные подушки и поддельную косметику, были обнаружены самодельные зажигательные устройства, сделанные из легкодоступных химикатов, включая магний, и активированные с помощью детонаторов из недорогих китайских гаджетов.

Европейские спецслужбы, впервые сообщившие об этих инцидентах осенью, рассматривают их как элемент «гибридной войны», направленный на дестабилизацию стран, поддерживающих Украину, и предупреждают о потенциальном использовании подобных методов для более масштабных диверсий.

До этого в ФСБ заявили, что в Санкт-Петербурге пресекли канал поставок в Россию из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов, которые были спрятаны в автозапчастях.

Ранее неизвестный отправил из РФ в Белоруссию посылку с боеприпасами под видом сантехники.