Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный отправил из РФ в Белоруссию посылку с боеприпасами под видом сантехники

В Белоруссии обнаружили посылку с оружием и боеприпасами из России

В Белоруссии на таможне обнаружили посылку, наполненную боеприпасами, отправленными из России. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

Отправитель пометил содержимое как сантехнику, но посылка вызвала вопросы у таможенников, поэтому они изучили ее содержимое. Выяснилось, что внутри находилось стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия и более 950 боеприпасов.

«Согласно заключению эксперта, пистолет сигнальный модели МР-371 признан стрелковым огнестрельным оружием, в конструкцию которого внесены самодельные изменения», – поделились в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Они помогут установить причастных к обороту оружия лиц в Белоруссии.

До этого в Северной Осетии задержали пенсионера, в доме которого обнаружили более 3,2 тысяч боеприпасов. По словам самого мужчины, он нашел их после покупки дома, и, чтобы они не мешали, спустил в подвал, где их позже и нашли правоохранители.

Ранее киевлянин продавал в интернете гранатометы и отправлял их по почте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами