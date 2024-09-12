Неизвестный отправил из РФ в Белоруссию посылку с боеприпасами под видом сантехники

В Белоруссии на таможне обнаружили посылку, наполненную боеприпасами, отправленными из России. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

Отправитель пометил содержимое как сантехнику, но посылка вызвала вопросы у таможенников, поэтому они изучили ее содержимое. Выяснилось, что внутри находилось стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия и более 950 боеприпасов.

«Согласно заключению эксперта, пистолет сигнальный модели МР-371 признан стрелковым огнестрельным оружием, в конструкцию которого внесены самодельные изменения», – поделились в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Они помогут установить причастных к обороту оружия лиц в Белоруссии.

До этого в Северной Осетии задержали пенсионера, в доме которого обнаружили более 3,2 тысяч боеприпасов. По словам самого мужчины, он нашел их после покупки дома, и, чтобы они не мешали, спустил в подвал, где их позже и нашли правоохранители.

Ранее киевлянин продавал в интернете гранатометы и отправлял их по почте.