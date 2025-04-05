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В России собрались выпустить монету с изображением Жириновского

Ura.ru: Центробанк попросили выпустить юбилейную монету с портретом Жириновского
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Илья Питалев/РИА Новости

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили выпустить к 35-летию партии юбилейную монету, посвященную ее основателю Владимиру Жириновскому. Об этом пишет Ura.ru.

Соответствующий договор отправили председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. Тем не менее зампред регулятора Сергей Белов отметил, что есть определенные ограничения для использования Центробанком изображений и имен россиян при выпуске монет. Поэтому он запросил фотографии Жириновского с предоставлением согласия его детей и жены на использование имени и изображения политика.

Сколько Банк России может выпустить коллекционных рублей, не сказано.

До этого на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года представили нейросеть «Жириновский». Ее обучили на основе интервью, выступлений и публикаций бывшего лидера ЛДПР. Нейросеть хорошо имитирует голос политика.

Жириновского не стало 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

Ранее стало известно, что россияне стали доверять Жириновскому больше, чем при его жизни.

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