Россиянам рассказали, за какой забор на даче можно получить штраф

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко в беседе с агентством «Прайм» заявила, что российские дачники могут получить штраф за то, что их забор глухой либо не соответствует архитектурному облику территории.

Юрист добавила, что частые споры между соседями по даче по поводу заборов вызваны либо его расположением, либо характеристиками.

Эксперт рассказала, что по периметру дачных участков на территории садоводства лучше ставить сетчатое ограждение высотой 1,2 — 1,8 метра. Также допускаются визуально проницаемые ограждения других типов или отсутствие ограждения, а со стороны улицы — глухие заборы. Также если забор деревянный, то он не должен находиться ближе 8 метров к жилому зданию с деревянными перекрытиями и 15 метров — до деревянного дома.

Иващенко обратила внимание, что в России установлены нормативы градостроительного проектирования поселений. Если ограждение не соответствует архитектурному облику территорий, то хозяину участка грозит штраф в соответствии с локальным КоАП: в Подмосковье выплата составит 3-4 тыс. рублей для физлиц.

Ранее российским дачникам напомнили о штрафах за шашлык.