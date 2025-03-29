Российским дачникам напомнили о штрафах за шашлык

Российским дачникам следует помнить, что их могут оштрафовать за нарушение противопожарных норм при установке мангала и приготовлении шашлыков в неположенном месте. Об этом сообщил в беседе с ТАСС депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Чаплин отметил, что на даче можно разводить огонь в мангалах или жаровнях, которые нужно ставить минимум в пяти метрах от дома или хозпостроек. При этом в доступе должны быть огнетушитель, бочка с водой, емкость с песком или другие средства тушения огня.

Перед розжигом в радиусе двух метров от мангала нужно очистить землю от горючих материалов, в первую очередь, сухой листвы и травы. При сильном ветре разводить огонь нельзя. Также нельзя жарить шашлыки на дачных участках, которые находятся на торфяной почве или под кронами хвойных деревьев, заключил депутат.

Депутат напомнил, что штрафы за нарушение требований пожарной безопасности для граждан составляют до 30 тыс. рублей в лесах и до 15 тыс. рублей — в других местах. При этом во время противопожарного режима суммы растут. Если пожар по вине шашлычника уничтожит чье-то имущество или пострадают люди, то виновникам грозит уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге запретят жарить шашлыки уже в апреле.