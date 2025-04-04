В Сбере дали рекомендации родителям по защите детей от мошенников в соцсетях

Сбер дал советы по защите детей от мошеннической схемы с арендой аккаунтов

Сбер разработал рекомендации для родителей по защите детей от мошеннической схемы с арендой аккаунтов в социальных сетях и опубликовал их в библиотеке знаний по кибербезопасности «Кибрарий». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Сбере отметили, что мошенники все чаще связываются с детьми в игровых сообществах и социальных сетях, предлагая передать им в аренду аккаунт в соцсетях и мессенджере в среднем за 500-2000 рублей за час «сдачи».

Получив данные от аккаунта ребенка, злоумышленники устанавливают в нем логотипы государственных ведомств и силовых структур, сотовых операторов, банков и других известных организаций, после чего используют его для совершения мошеннических звонков.

В такой схеме владелец профиля становится участником преступной схемы и ему грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы, уточнили в компании.

Чтобы защитить ребенка от воздействия мошенников по указанной схеме Сбер рекомендовал родителям объяснять ребенку, что нельзя никому сообщать свои персональные данные, в том числе логины и пароли от аккаунтов, коды из смс.

«Донесите до ребенка стоп-фразы: «никому не говори», «легко заработать», «аренда/доступ к аккаунту/странице» и «это полностью законно». Если ребенок в общении с незнакомцем видит одну их этих фраз — это явный признак мошенничества, необходимо срочно прекращать диалог», — предупредили в компании.

Кроме того, родителям посоветовали научить ребенка использовать настройки конфиденциальности в социальных сетях и мессенджерах.

«Объясните ребенку, что быстро и легко заработать деньги нельзя, с таким предложением пишут мошенники», — посоветовали в Сбере.

Также в компании сообщили, что родителям стоит направить жалобу в службу поддержки мессенджера или социальной сети на аккаунт, с которого ребенку поступило предложение об аренде.