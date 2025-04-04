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Представители Rambler&Co рассказали об ИИ-революции в медиаиндустрии

Представители портала «Рамблер» рассказали о роли ИИ в медиа
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Анастасия Терещенко/Пресс-служба Rambler&Co

ИИ не только сокращает трудозатраты, но и позволяет перераспределить ресурсы на креативные проекты, поделилась Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» в ходе конференции «Вместе медиа. Контент».

Анна Иванова приняла участие в мероприятии, став модератором секции «ИИ на службе редакционных процессов. К чему готовиться?». Кирилл Урбан, главный редактор тематических вертикалей портала «Рамблер», выступил модератором секции «Новости. Быть первым или точным?».

Иванова вместе с другими спикерами обсудила, как инструменты искусственного интеллекта трансформируют медиа: от автоматизации рутинных задач до генерации контента.

Также Иванова подчеркнула, что медиа сегодня не обходятся без ИИ — перед перезапуском портала, работающего на языковых моделях, был проведен соцопрос о готовности людей к принятию новых технологий. По данным опроса, 80% респондентов понимают, что такое ИИ и высказались за взаимодействие с ним.

«Кроме того, несмотря на большую популярность зарубежных технологий, россияне считают, что отечественным технологиям нужно доверять, и хотят, чтобы они развивались. Люди все чаще ждут от ИИ помощи в решении повседневных задач, поэтому в ближайшее время мы ещё увидим и тренд на «гигачатизацию» пользовательских сценариев», — рассказала директор департамента контента и технологий Rambler&Co.

«Вместе медиа. Контент» — ежегодная отраслевая конференция, которая объединяет более 300 представителей профессионального сообщества из сфер медиа, диджитал и коммуникаций.

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