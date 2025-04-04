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Мужчина украл прах отца своей экс-возлюбленной, надеясь возобновить отношения

Тайванец украл урну с прахом отца своей бывшей подруги и шантажировал ее
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

На Тайване мужчина украл урну с прахом отца своей бывшей девушки, чтобы заставить ее вернуться к нему. Об этом пишет газета SCMP.

Как сообщается, мужчина и женщина находились в отношениях на протяжении 15 лет. В 2023 году она инициировала разрыв и прекратила всякое общение с партнером, а он так и не смог смириться с произошедшим. Тайванец начал угрожать экс-подруге и в мае прошлого года спланировал кражу урны с прахом ее отца, надеясь таким образом добиться примирения.

Он похитил урну с военного кладбища еще в августе прошлого года, но лишь в феврале, перед Днем святого Валентина решился прямо сообщить об этом экс-возлюбленной. Злоумышленник отправил ей письмо с фотографиями украденной урны и заявил, что она «никогда больше не увидит своего отца», если не согласится возобновить отношения. Женщина обратилась в полицию.

В конце марта урна вернулась к дочери усопшего, а ее бывшему партнеру предъявили обвинения в краже человеческих останков и запугивании.

Ранее женщина случайно пропылесосила прах деда, перепутав его с пылью на ковре

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