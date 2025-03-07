Хозяин жилья снимал квартирантку на скрытую камеру и показывал видео друзьям

В США женщина обвинила хозяина дома в том, что тот установил камеры в ее арендованной комнате. Об этом сообщает Independent.

Пострадавшая снимала спальню с ванной комнатой в доме у мужчины в 2018 году, но о слежке узнала только недавно. По данным издания, 74-летний мужчина сдавал комнату с условием, что ключ от жилья будет только у нее.

Спустя несколько недель после заключения договора мужчина стал отпускать комментарии непристойного содержания в отношении женщины, но она не придавала этому значения.

В ноябре 2018 года пострадавшая сказала мужчине, что отправляется в отпуск. В ответ он ни с того ни с сего заявил, что никогда не поставил бы камеру в ее комнате.

Испуганная женщина сменила замок, но уже в отпуске арендодатель позвонил ей и сообщил о течи в ванной, из-за которой нужно вскрыть дверь. Когда она вернулась, на двери был другой замок.

В том же году она переехала в жилье поближе к работе, но в 2024 году узнала от мужчины, что в ее комнате были установлены камеры, которые владелец прятал в детекторах дыма.

Арендодатель записывал видео и делился ими с друзьями. При этом одного из них он якобы подсылал к женщине, чтобы сблизиться и записать их взаимодействия на камеру.

Пострадавшая просит тысячи долларов компенсации за эти действия и запрет на распространение видео.

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